"Pappa e ciccia" , il revival è ufficiale: la sitcom torna con 8 episodi

"It's official. We're back", "E' ufficiale. Siamo tornati", ad annunciarlo sui social è Roseanne Barr (confermando la notizia data dalla ABC), protagonista della sitcom "Pappa e Ciccia", il cui titolo originale è proprio "Roseanne". La storica serie tv statunitense, andata in onda per ben 9 stagioni dal 1988 al 1997 e poi continuamente replicata, torna quindi ufficialmente sul piccolo schermo per la gioia dei fan. Si parte nel 2018 per otto nuovi episodi incentrati sulle divertenti vicissitudini della famiglia Conner.