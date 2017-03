John Goodman e Sara Gilbert, reunion di "Pappa e ciccia" vent'anni dopo

Reunion improvvisata per John Goodman , 64 e Sara Gilbert , 42 in un mini sketch di "Pappa e ciccia" (Roseanne), la storica sit-com statunitense targata ABC, trasmessa in Italia da Canale 5 tra il 1990 e il 1998 e poi in repliche fino agli inizi del 2000. I Conner, il padre Dan e la figlia ribelle Darlene, si sono ritrovati durante il programma della Gilbert "The Talk", su un divano fotocopia di quello che li "ospitava" vent'anni fa, con indosso camice di flanella a quadretti proprio come allora...

In un set programmato proprio per riproporre il salotto di casa Conner, padre e figlia siedono sul divano davanti alla tv: "C'è qualcosa di cui ho voglia di parlare con te da tempo, ma non so come dirlo..." dice la Gilbert a Goodman nello sketch: "Sono in un talk show..." rivela. Goodman risponde: "Bene, finché sei felice tu, io e tua madre ti sosterremo sempre", poi dopo una piccola pausa aggiunge: "Sai per un attimo ho pensato che stessi per dirmi eri gay...". La Gilbert ha in effetti "riconosciuto" la sua omosessualità in tarda età.



Goodman è in questi giorni in giro per l'America per promuovere il suo film "King Kong: Skull Island" e ha appena ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame.