"Orange Is The New Black", Kate Mulgrew rivela: "Ho passato l'infanzia in una gabbia"

Nella serie "Orange Is The New Black" Kate Mulgrew (conosciuta principalmente per aver interpretato il Capitano Kathryn Janeway in Star Trek) interpreta la cuoca del penitenziario, ma a stare dietro le sbarre è abituata fin da piccola. Durante un'intervista per la tv inglese, l'attrice ha infatti candidamente ammesso che i genitori "costruirono una piccola gabbia per la mia sicurezza. Fino all'età di quattro anni sono stata insensibile al dolore".