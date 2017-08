"Mazinga Z" ad ottobre nelle sale italiane: ecco il teaser poster

Nel film diretto da Junji Shimizu e Go Nagai si potrà infatti ammirare una nuova avventura con lo storico protagonista Koji Kabuto, sullo sfondo un pianeta Terra minacciato. Prima della diffusione del teaser poster, era stato pubblicato il teaser del trailer, mostrato in anteprima all'AnimeJapan2017.



L'opera cinematografica era stata messa in cantiere per celebrare i 45 anni del manga che ha dato il via alla generazione dei Super Robot, ovvero i robot guidati da un pilota umano. Dopo di lui sarebbero arrivati il Grande Mazinga, Goldrake, Jeeg Robot d'acciaio e Getta Robot, senza contare le decine di epigoni, da Daltanious a Daitarn III. Il fumetto di Mazinga Z (Mazinger in originale) fece la sua prima comparsa sulla rivista "Weekly Shōnen Jump" nel 1972 grazie alla florida fantasia di Go Nagai, mentre l'anime lo seguì da lì a pochi mesi.