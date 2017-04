"Mattino Cinque", record di ascolti per il morning show di Canale 5

Una stagione straordinaria per "Mattino Cinque", il morning show di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, che ha registrato il record di ascolti con uno share pari al 18,8%. A quasi 10 anni dalla sua prima messa in onda, il programma Videonews si conferma sempre più un punto di riferimento per i telespettatori del mattino televisivo italiano.