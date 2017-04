Webstar: ricchi e famosi grazie alla Rete

Dal web, molto spesso, nascono veri e propri successi: c'è chi con Internet, infatti, ha fatto la sua fortuna e chi ha trovato la fama. Qualche esempio? Chiara Ferragni che, venuta alla ribalta con il suo blog "The Blog Salade" nel 2009, oggi è una vera e propria azienda; Frank Matano, da You Tube alla tv, è diventato un vero tormentone grazie al web. Infine, non è possibile escludere dalla lista Kim Kardashian, diventata famosa per aver esibito il lato B sulle sue pagine social.