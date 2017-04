"Mattino 5", Pasqua: le vacanze degli italiani

La Pasqua è alle porte e gli italiani si preparano a mettersi in viaggio per trascorrere qualche giornata di relax. Roma, Venezia e Firenze sono le mete più gettonate; a seguire le località di mare, di montagna e di lago. In media gli italiani dormiranno fuori casa tre notti e molti viaggeranno in treno: quel che è certo è che il 93% della popolazione resterà nel Belpaese.