"Mattino 5": matrimonio in stile Bollywood su nave da crociera italiana

Oltre 1000 ospiti, 60 chef selezionati con criteri rigorosi, quattro giorni di festa e una nave della compagnia Costa Crociere noleggiata per l'occasione. Sono solo alcuni dei numeri del matrimonio "da maharaja" tra l'indiano Adel Sajan, direttore della Danube Group e della regina di bellezza Sana Khan.

I due volevano stupire gli amici con qualcosa di insolito e ci sono riusciti pronunciando il fatidico "sì" in mezzo al mare, circondati dallo sfarzo offerto dalla Costa Fascinosa, noleggiata dalla coppia per garantire l'imbarco ai soli invitati.

La nave è salpata da Genova il 5 aprile alla volta di Barcellona. Il 7 ha fatto rotta verso Marsiglia e il giorno successivo ha attraccato al porto di Cannes, dove, a bordo della imbarcazione ferma in rada, si è celebrato il matrimonio in puro stile indiano.

E' la prima volta che un privato affitta una nave da crociera per una ricorrenza famigliare, ma dopo le nozze di Adel Sajan e Sana Khan è facile che altri "nuovi Paperoni" di Cina e India non vogliano essere da meno.