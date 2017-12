"Le Iene", Cecilia Rodriguez affronta il suo hater... e interviene Ignazio

Dopo i servizi su Emma Marrone, Luxuria e Alba Parietti, La Iena Sarnataro ha organizzato un incontro tra la sorella di Belen e Massimo, ragazzo dalla faccia pulita e leone da tastiera. Il ragazzo, contattato per un finto casting sulla sua squadra del cuore, all'improvviso deve fare i conti con Cecilia prima e poi anche con il fidanzato Ignazio. Il ragazzo all'inizio prova a giustificarsi, prima negando di aver scritto il messaggio su Facebook e poi giustificandosi: "Parlavo in generale. Perché vedevo delle cose, ma non lo penso, ti chiedo scusa".



Moser si mostra furioso con quanto accaduto e per le parole scritte sui social da Massimo: "Ora perchè siamo qui e tu sembri anche simpatico, ma se mi trovassi all'esterno, per strada e insultassi la mia ragazza io ti spaccherei la faccia". Il ragazzo replica: "A volte sui social si scrivono cose che non si pensano". Alla fine le scuse vengono accettate e tutto finisce tra una tretta di mano e un selfie a tre.