Cecilia Rodriguez a Le Iene: "Ignazio è un super dotato e a letto è meglio del mio ex..."

Dopo aver "giocato" un po' sulle paure di Cecilia con uno scherzo a tema fantasmi e cantine buie e dannate, architettato insieme allo stesso Ignazio, Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno chiacchierato con i due piccioncini freschi di "Grande Fratello Vip" su temi "amorosi".



La più disinibita e senza peli sulla lingua è stata naturalmente Cecilia, che non si è fatta problemi a rispondere alle domande piuttosto dirette de Le Iene in un'intervista che è presto diventata... a "luci rosse" : "Siete innamorati?", è la prima domanda: "Tanto" rispondono loro. E poi: "Chi ci ha provato per primo", e Cecilia risponde: "Io".

"Quando hai capito che gliel'avresti data?" continuano Le Iene": Ed è di nuovo Cecilia a rispondere senza inibizioni: "Subito". "Dentro la casa avete consumato?". Ignazio dice di non ricordare, lei ricorda benissimo: "Sì" risponde. "E fuori?, un po' imbarazzato Ignazio dice: "Diciamo che ci divertiamo".



Poi si passa alle domande più piccanti: "Avete già usato sex toys": "Non ne abbiamo bisogno per ora, lui è un super dotato", dice Cecilia. "Cosa vi piace di più l'uno dell'altro". Lui risponde "Gli occhi", lei non ha esitazioni: "Il p...lo". E ancora: "A letto meglio Ignazio o il tuo ex?", e anche qui la sorellina di Belen non esita un istante: "Meglio quello di adesso...".