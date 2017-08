"Junior Masterchef", morto il giovanissimo cuoco Andrea Pace

Sui social sono arrivati altre commemorazioni tributate al ragazzo scomparso. Un altro partecipante alla prima stagione del talent, Fabio, ha scritto: "Ci siamo conosciuti sul set di MasterChef: siamo entrati insieme. Abbiamo vinto insieme. Abbiamo perso insieme E siamo usciti insieme. Siamo rimasti in contatto e ci siamo pure rivisti. In tutto questo voglio dire che sei stato un amico stupendo, d'oro e sempre allegro, non ti ricordo un giorno senza sorriso. Ciao amico mio".



A ricordarlo è anche Emanuela Tabasso, la vincitrice della prima edizione del programma, che a commento di una loro foto in piscina insieme: "Scusate ma non è facile. Andrea è volato su. Voglio che venga sempre ricordato come un grande ragazzo con un sorriso speciale".



Anche la sorella di Andrea, Ludovica, ha postato sul suo profilo Facebook una lunga e commovente lettera d'addio: "Il 12 agosto il nostro nucleo familiare si è spezzato, un uccellino è caduto dal nido, dal disegno della famiglia felice è scomparso l’omino più piccolo dei quattro, quello più forte, coraggioso e determinato. Sono tre giorni che non ci sei più e ancora non ci credo, non riesco a pensare alla mia, alla nostra vita senza di te, egoisticamente sarei voluta morire con te"