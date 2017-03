"Masterchef Italia", vince il 18enne romagnolo Valerio

Il menu con spuma di plancton, ravioli con salsa udon gelificata e black cod (merluzzo nero) in olio cottura ha convinto tutti. Valerio Braschi , studente 18enne di Sant'Arcangelo di Romagna, ha vinto la sesta edizione di Masterchef Italia . In una finale combattutissima è riuscito a conquistare i giudici Carlo Cracco , Bruno Barbieri , Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo .

La gara comincia con il videomessaggio di parenti e amici che mostrano il nome del proprio piatto preferito. L'ultima Mystery Box è un piatto che descrive il loro percorso all'interno del programma. Cristina prepara un "Rombo e scaloppa di foie gras", Gloria una "Quaglia scomposta ripiena d'amore" e Valerio un "Risotto ai gamberi 2.0". Prova vinta da Valerio che affronta l'invention test.

Si tratta di realizzare un piatto di alta cucina con gli scarti alimentari. Ad aiutare i concorrenti tre chef illustri: Igles Corelli, Pietro Leemann e Matias Perdomo. Valerio ha il vantaggio di scegliere quale dei tre piatti ciascuno dovrà preparare. Il primo importante verdetto della serata, che avrebbe dovuto promuovere alla finalissima solo 2 concorrenti, vede la "finta" esclusione proprio di Valerio. Pochi istanti dopo, però, i giudici spiegano che nessuno di loro meritava di lasciare la cucina di MasterChef e così, per la prima volta, l'ultima sfida è disputata in tre.

E si va alla prova finale, la preparazione di un menu degustazione che racconti il loro percorso. Il menu di Gloria è "Pazzamente ligure", per Cristina è "L'Eleganza della semplicità" e Valerio sceglie "18.0", menu sofisticato che gli regala la vittoria finale: 100 mila euro in gettoni d'oro e un libro da pubblicare. E' una finale anche per Carlo Cracco, che lascerà la trasmissione dopo averne fatto parte per sei anni per dedicarsi ai suoi ristoranti.