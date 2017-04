"Il Segreto": anticipazioni della puntata del 21 aprile

Continuano a susseguirsi senza sosta le novità nella soap opera spagnola che va in onda su Canale 5. Nella puntata de "Il Segreto" che sarà trasmessa il 21 aprile, Hernando si mette in viaggio per la capitale e Camila e Beatriz approfittano della sua assenza per tentare la fuga. Non sanno però che il loro piano è a rischio: un evento imprevisto costringe infatti Hernando a tornare a Puente Viejo prima del dovuto. Cristobal e Francisca riescono infine a incontrarsi.