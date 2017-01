"Il giallo della settimana", questa sera su Tgcom24 il caso di Saronno

Una coppia diabolica? Amanti killer? Sull'infermiera appassionata di romanzi criminali e sul medico del pronto soccorso di Saronno i magistrati di Busto Arsizio hanno indagato per anni. Il loro arresto è avvenuto per il timore che potessero uccidere ancora. Quattro pazienti ammazzati, con la somministrazione di dosi eccessive di farmaci in corsia è l'accusa nei confronti del dottor Leonardo Cazzaniga che avrebbe aiutato anche la sua amante ad eliminare il marito. Quattordici sono gli indagati in questa inchiesta. Remo Croci e la squadra del Giallo della Settimana approfondiranno il giallo di Saronno stasera al TGCom24 alle ore 22. Documenti e testimonianze esclusive.