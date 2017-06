"Game of Thrones", l'ultima stagione potrebbe slittare al 2019

La settima stagione di "Game of Thrones" deve ancora cominciare ma già si parla della fine della serie. Per sapere chi siederà alla fine sul Trono di Spade i fan dovranno probabilmente aspettare più del previsto. In un’intervista a Entertainment Weekly, il presidente di HBO Casey Bloys ha rivelato che gli sceneggiatori David Benioff e D.B. Weiss devono ancora scrivere i prossimi episodi e questo l'ultima stagione potrebbe andare in onda nel 2019.

Durante l'intervista Casey Bloys ha spiegato il possibile slittamento: "Devono scrivere gli episodi e dobbiamo farci un'idea del programma di produzione. Riusciremo a farci un'idea realistica quando saranno a buon punto nella realizzazione delle sceneggiature."



Sempre parlando delle due menti che hanno creato la saga tv, il presidente ha chiarito che non contribuiranno alla realizzazione degli eventuali spin-off: "Speravamo di avere i loro nomi nel progetto per mostrare loro rispetto, ma capiamo perché non vogliono farne parte". Per concludere, ha rivelato che probabilmente, chiusa la serie la HBO propenderà per un solo progetto di spin-off: "L’idea comunque è quella di produrre un solo spin-off, che però sia in grado di soddisfare le aspettative dei fan".



La settima stagione di "Game of Thrones", basato sulla serie di George R.R. Martin, porterà in scena quest'estate sette episodi a partire dal 16 luglio.