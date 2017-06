"Game Of Thrones" si fa in cinque: alla serie base si aggiungono quattro spin-off

"Game Of Thrones" è una gallina dalle uova d'oro. Mentre sale l'attesa per la settima stagione, già si sa che l'ottava chiuderà la serie tv. Ma non è finita finché non è finita. E la HBO ha svelato di essere al lavoro su ben quattro spin-off affidati ad altrettanti sceneggiatori: Max Borenstein ("Kong: Skull Island"), Jane Goldman ("Kingsman: Il Cerchio d’Oro"), Brian Helgeland ("Legend") e Carly Wray ("Mad Men", "The Leftovers").