"Game of Thrones 8", riprese al via dal 16 ottobre, in tv non prima del 2019

Rispetto ai tempi della messa in onda, l'attore ha svelato: "Posso prevedere che, considerando i tempi di riprese e postproduzione, non riusciremo a vederla in tv prima del 2019".



Cunningham si è soffermato anche sull'evoluzione del suo personaggio "Non avevo idea di arrivare così avanti nella serie. All'inizio avevo fatto il provino per un'altra parte che non vi dirò, ma avevo capito subito che sarebbe stato un progetto molto bello e ambizioso". L'attore irlandese ha poi parlato del successo del suo personaggio: "Perchè il mio personaggio ha così tanto successo? Lui è un po' la bussola morale della serie, è un personaggio utile anche per il pubblico per fare un po' di ordine fra il bene e il male. Ci sono pochi personaggi così".