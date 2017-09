"Game of Thrones", Kit Harington e Rose Leslie presto sposi

Dai baci sul set di "Game of Thrones" al matrimonio nella vita reale. Gli attori Kit Harington e Rose Leslie , dopo cinque anni di amore, si sono ufficialmente fidanzati. Una fonte ha infatti rivelato al "Sun" che lui ha fatto una romantica proposta e lei ha detto sì. I loro personaggi (il Re del Nord Jon Snow e la Bruta Ygritte) sono stati protagonisti di una romantica e tragica storia d'amore, ma fuori dalla serie ci sarà finalmente l'happy end.

"Devono ancora scegliere una data, ma hanno annunciato il fidanzamento ad amici e familiari. Si sa che Kit da anni ha intenzione di sposarla, ma volevano prima andare a convivere e sistemarsi" ha continuato la fonte. Il nido d'amore è stato acquistato lo scorso gennaio, una villa da 1.75 milioni di sterline nella Anglia orientale, zona a nord di Londra.



La relazione è stata resa pubblica nel 2016, ma i due stanno insieme già da cinque anni. Galeotte furono le riprese della seconda stagione di "Game of Thrones". "I migliori ricordi li ho delle tre settimane passata in Islanda - ha dichiarato l'attore - Perché è un Paese bellissimo, le luci del nord sono magiche e poi è lì che mi sono innamorato. Se sei attratto da qualcuno che interpreta il tuo amante sul set, diventa facile innamorarsi". Una romantica dichiarazione d'amore per la sua Rose, che farebbe sciogliere qualsiasi barriera di ghiaccio.