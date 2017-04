"Emigratis 2", Bebe Vio a pranzo con Pio e Amedeo: "Siete imbarazzanti"

Bebe Vio, all'anagrafe Beatrice Maria Vio, è la campionessa paralimpica di fioretto e oro a Rio de Janeiro 2016. Colpita a 11 anni da una meningite fulminante, Bebe ha subito l'amputazione degli arti, ma oggi, grazie a delle protesi speciali è diventata in pochi mesi simbolo di forza e di vita in tutto il mondo sportivo e non. La giovane atleta, paladina dell'autoironia, sa prendersi in giro e scherzare sulla sua disabilità anche, e soprattutto, in compagnia del duo comico di Emigratis 2, Pio e Amedeo. I due "scrocconi", dopo essersi fatti invitare dalla ragazza e da suo padre a pranzo, decidono di provare le protesi elettriche e di giocare un po' con lei.