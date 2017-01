"Le Iene", Bebe Vio conduttrice d'eccezione

ra i servizi della puntata: alla luce delle recenti dichiarazioni della sindaca di Torino, Chiara Appendino, che ha annunciato la volontà di far uscire la città dall’Osservatorio sulla TAV, Marco Maisano realizza un’inchiesta per capire quale sia l’effettivo stato dei lavori del tanto discusso progetto per la costruzione della linea ferroviaria ad alta-velocità Torino-Lione. Quanto è stato fatto e speso finora? Quando verrà portata a termine l’infrastruttura? La Iena si reca in Val di Susa, dove è prevista l’apertura della nuova supergalleria che collegherà Italia e Francia.

Inoltre, l’inviato intervista il primo cittadino di Grenoble Éric Piolle, che lo scorso aprile ha annunciato il ritiro dei finanziamenti destinati all’opera voluta dalla giunta precedente insieme ad altre 13 amministrazioni locali. La crescente paura di subire furti o rapine nelle proprie abitazioni ha portato molto cittadini nel nord Italia a comprarsi un fucile o una pistola. Il numero di licenze per armi sportive dal 2015 ad oggi è cresciuto del 18,5%.

Per documentare questo fenomeno, Luigi Pelazza si reca in alcuni paesi in provincia di Bergamo e Brescia. Possedere un’arma mette veramente più al sicuro o può rappresentare un pericolo? La Iena intervista i titolari di alcune armerie, il presidente di un poligono di tiro e due esperti che tengono corsi di addestramento per aiutare a gestire eventuali situazioni di panico e pericolo nelle proprie case. La Iena intervista, infine, un pensionato di Vaprio D’Adda che racconta quanto accaduto un anno fa quando sparò a un ladro sorpreso di notte in casa sua uccidendolo.