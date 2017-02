"Domenica Live", Marina La Rosa: "Pietro Taricone mi aiutò dopo il Gf"

Dopo la fine del reality Marina fu travolta dalla notorietà improvvisa che le aprì molte porte, come un calendario supersexy, ma che le procurò anche problemi di salute. Proprio in quel momento la presenza di Taricone fu fondamentale per lei.



"Fu un periodo molto confuso, ero una persona comune e improvvisamente non potevo più passeggiare per strada. Ero molto giovane e non avevo gli strumenti per gestire questa situazione" racconta "Soffrivo di attacchi di panico e in quei momenti chiamavo Pietro".