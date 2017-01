"Chicago P.D.", debutta su Italia 1 la serie tv poliziesca made in USA

Dal 3 agosto debutta in prima tv su Italia 1 " Chicago P.D. ", spin-off della fortunata serie "Chicago Fire". Questa volta i protagonisti non sono i vigili del fuoco, ma una squadra di agenti di polizia capitanati dal sergente Hank Voight ( Jason Beghe ) che "a volte esagera e si muove ai confini della legalità pur di arrivare in fondo a un'indagine" spiega il suo interprete a Tv Sorrisi e Canzoni.

A moderare i suoi metodi bruschi ci pensa l'agente Erin Lindsay, interpretata da Sophia Bush: "Erin deve tutto a Hank. E' stato lui a farla entrare nella scuola di polizia, a crescerla come un padre e adesso lei si ritrova ad accudirlo per toglierlo dai guai".



Un ruolo d'azione per la Bush, che "come attrice aspettavo da tempo la possibilità di recitare in un serial pieno di inseguimenti e sparatorie. L'intero cast si è allenato duramente, seguendo i consigli di istruttori ed esperti. Il risultato è sorprendente, anche i veri poliziotti ci fanno i complimenti".