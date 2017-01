"Cherry Season", l'interprete di Oyku svela: "Mi vedrete presto in Italia"

Alcuni dei prossimi episodi saranno quindi ambientati in Italia, anche se Ozge non ha potuto godersi le bellezze del Paese: "Siamo rimasti solo qualche giorno, ma mi piacerebbe tornare. Ora che Cherry Season è un grande successo anche da voi, magari arriverà dall'Italia una bella offerta di lavoro. Sarebbe fantastico!"



Nella soap interpreta una ragazza dolce e sensibile, che sogna di diventare stilista. Il suo cuore è diviso tra l'amore di due uomini molto diversi: Mete (Daghan Kulegec) e Ayaz (Serkan Cayoglu). Mete è il fratello della sua migliore amica, la sua prima vera cotta ma "Oyku non conosce il vero Mete. Si è innamorata di lui da bambina ed è rimasta legata al ricordo della loro infanzia".



Diverso il rapporto con Ayaz, un giovane architetto che si innamora perdutamente di lei. "Insieme devono affrontare molta invidia" racconta l'attrice, che nella vita reale non avrebbe dubbi "sceglierei l'amore sincero, quello pieno di dedizione ed impegno".