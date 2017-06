"Buona la prima", Ale e Franz tornano in prima serata su Italia 1

Dopo 8 anni torna l’unica trasmissione completamente priva di un copione, "Buona la prima" con Ale e Franz . "Per noi la comicità è un modo di affrontare la vita", rivela la coppia comica protagonista della sit-com su Italia 1 dal 14 giugno. Il programma racconta in presa diretta di due amici che dividono lo stesso appartamento, mentre ospiti a sorpresa bussano alla porta innescando situazioni impreviste. Ecco le foto del backstage, per scoprire il set.

Come rivelano a Tv Sorrisi e Canzoni: "A teatro è tutto scritto e ragionato, a “Buona la prima” è tutto improvvisato". Il programma ha debuttano dieci anni fa, andando in onda dal 2007 al 2009, e il duo rivela: "Eravamo terrorizzati, e anche adesso... Tu sai e non sai se può succedere qualcosa di bello, però anche il pubblico lo sa e ti perdona se alcune cose non fanno riderissimo".



Il programma, basato sul format tedesco "Schillerstraße", tornerà con sei nuovi episodi, registrati al Teatro Franco Parenti di Milano, con gli attori chiamati a recitare una storia priva di scaletta e di copione, basandosi solo su una traccia e sulle indicazioni ricevute in cuffia da un suggeritore. Le indicazioni stesse sono note sia al pubblico a casa che a quello in studio.



Katia Follesa, Alessandro Betti ed Enzo Paci saranno le presenze fisse che faranno da spalla comica ad Ale e Franz.