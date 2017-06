"The Winner is", Gerry Scotti cerca nuovi talenti nella musica

Volti nuovi ma anche tanti che ci riprovano. Uniti da una sola passione: la musica. Dopo 5 anni torna in tv, in prima serata su Canale 5, "The Winner Is". A partire dal 15 giugno Gerry Scotti è al timone del game show, talent e reality insieme. Mara Maionchi è la "giurata speciale", Alfonso Signorini l'opinionista. "Aspiranti cantanti, vi aiutiamo noi", racconta il presentatore a "Tv Sorrisi e Canzoni".