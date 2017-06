Mara Maionchi: "Ecco come si diventa vincenti nella vita"

E' ormai tutto pronto per la nuova avventura televisiva di Mara Maionchi che, smessi i panni del severo giudice di "X-Factor" affiancherà Gerry Scotti e Alfonso Signorini nella nuova edizione dello show di Canale 5, "The Winner is". "Sarò una 'consulente del pubblico', partecipo in modo del tutto inedito" dice la produttrice discografica riferendosi al ruolo che avrà nella trasmissione che partirà il prossimo 9 giugno. "Spero di far capire ai giovani che cantano che il talento è qualcosa che va coltivato. Non si nasce già arrivati: è qualcosa di molto complesso. Il lavoro duro batte il talento se il talento non lavora duro. Lo dico dall'alto dei miei 76 anni".