Amici, Gerry Scotti sul palco: "Vi amo tutti tranne Rudy Zerbi"

E' entrato in scena tra gli applausi dell'intero studio di "Amici", Gerry Scotti, ospite di eccezione della penultima puntata del talent show di Maria De Filippi. Prima del suo ingresso, un lungo filmato ne ha ripercorso la straordinaria carriera che lo ha portato a essere uno dei più amati presentatori televisivi, dagli esordi in radio fino a oggi. "Avevo ancora i capelli" ci scherza su "zio Gerry", come è affettuosamente chiamato dai compagni di lavoro. Non manca comunque di fare una battuta rivolta a Rudy Zerbi con il quale, assieme alla "padrona di casa" Maria De Filippi, compone il trio di giudici di "Italia's Got Talent": "Amo tutti tranne lui" ha detto ridendo.