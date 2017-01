"Bring The Noise", ultimo appuntamento con Alvin

Ultima puntata per il game show ad alto volume condotto da Alvin. Mercoledì 2 novembre in prima serata su Italia 1 "Bring The Noise" chiude i battenti. Giocheranno e si sfideranno Annalisa, Elisa Di Francisca, Biagio Izzo, Perluigi Pardo, Jake La Furia, Naike Rivelli, Andrea Pucci e la veterana Katia Follesa. Ospiti in studio: Antonella e Asia Mosetti, Paola Caruso e la star del web Gordon.