"Big Show", Gerry Scotti è la vittima di Pucci

Gerry Scotti sblocca e consegna il suo smartphone a Pucci che, dopo aver sfogliato col pubblico le sue foto personali, manda a tutti i contatti in rubrica un imbarazzante o assurdo sms per leggere poi le incredule risposte dei destinatari. Dallo storico palco del Teatro Manzoni di Milano , mercoledì 4 ottobre in prima serata su Italia 1, arriva secondo appuntamento con " Big Show ".

Nel nuovo programma comico condotto da Andrea Baccan, in arte Pucci, anche in questa puntata ci sarà spazio per la musica live, ospiti, interviste irriverenti, monologhi, sketch comici, giochi e collegamenti in esterna. Ma il coinvolgimento del pubblico continuerà a rappresentare una parte essenziale del programma.

L’ex bandiera dell’Inter Evaristo Beccalossi sarà il "complice" nell’Audience surprise: uno spettatore crederà di assistere a un normale spettacolo, inconsapevole della sorpresa che lo attende in sala. Non mancherà il momento dell’Unexpected Star: una persona comune, ma dotata di un particolare talento, verrà convocata in teatro con una scusa. Protagonista “a sua insaputa” diventerà la vera star dello show e potrà finalmente realizzare il suo sogno. Ad affiancare Pucci c'è Katia Follesa, verve comica allo stato puro, e la musica della Zurawski Live Band.