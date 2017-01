"Avanti un altro" saluta: "Grande stagione e adesso sotto con 'Ciao Darwin'"

"Si chiude una grande stagione di 'Avanti un altro'". A parlare è il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, che sottolinea la sua soddisfazione per i risultati stagionali del preserale ideato e presentato da Paolo Bonolis, che ha avuto una "media del 21,74% di share, con picchi di 5 milioni di telespettatori". Ora Bonolis, dal 4 gennaio, lascia il testimone a Gerry Scotti con "Caduta libera", per dedicarsi al ritorno di "Ciao Darwin", in primavera.