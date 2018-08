"90 Special", un tuffo negli anni ’90 con le ragazze di "Non è la Rai"

A “90 Special”, programma condotto da Nicola Savino e Katia Follesa, come per magia riapparvero le ragazze di “Non è la Rai”. Dal nostro “best of” vi riproponiamo lo stacchetto che ha reso celebre la trasmissione creata da Gianni Boncompagni e andata in onda dal 9 settembre 1991 al 30 giugno 1995; un vero e proprio varietà in cui le lolite ballavano, cantavano e giocavano in diretta dal Centro Safa Palatino di Roma. Ospiti di Savino sono state Pamela, Maria Teresa, Sabrina, Angela, Eleonora e Francesca, che hanno riproposto lo stacchetto iniziale di “Non è la Rai” coinvolgendo la stessa Follesa. Oggi le ninfette che hanno fatto sognare gli italiani sono diventate grandi. C’è chi ha fatto carriera, ricordiamo Ambra Angiolini oppure Claudia Gerini, e chi si è dedicata a figli e famiglia, come Alessia Merz.