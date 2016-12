Juventus, Gabbiadini ha convinto tutti: subito a Torino

17:18 - Il campionato non è ancora finito, ma la Juve sta già pianificando il futuro. A partire dai giovani bianconeri in giro per l'Italia. Marotta e Paratici hanno fatto il punto della situazione, stilando la lista dei giocatori da riportare a Torino, di quelli da tenere ancora d'occhio e delle pedine da cedere. Secondo Tuttosport, promossi Gabbiadini e Immobile. Per il doriano la Juve ha già contattato la Samp. Discorso più complicato per il granata.

A Vinovo, dunque, hanno deciso di puntare su Gabbiadini. Scelta non certo difficile, visto il rendimento della punta doriana e il gradimento di Antonio Conte. Il giocatore è in comproprietà con la Samp e la Juve ha già chiarito le sue intenzioni con i dirigenti blucerchiati. L'affare sembra destinato ad andare in porto senza intoppi, anche perché i bianconeri vorrebbero un'opzione per il 2015 sul difensore Mustafi e sono pronti a mettere sul piatto alcuni giocatori molto interessanti (Marrone, De Ceglie, Motta).



Discorso diverso invece per Ciro Immobile. Sul bomber, anche in questo caso, non ci sono dubbi. Ma la comproprietà col Toro complica le cose e tutto si deciderà a fine stagione insieme a Urbano Cairo.



Rimangono poi da definire le posizioni di Berardi, Marrone, Zaza e Ziegler. Se il Sassuolo rimarrà in Serie A, il bomber 19enne verrà lasciato in neroverde per completare la maturazione caratteriale. Diversamente, verrà girato a qualche altro club di media classifica per trovare spazio e fare esperienza. Situazioni simili anche per Marrone e Zaza, che ancorano non sono considerati pronti per fare il grande salto in bianconero. Per Ziegler, in prestito, a fine stagione si profila invece una cessione definitiva, con molta probabilità all'estero.