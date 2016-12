Juventus, Tevez punta in alto: "Voglio vincere tutto"

17:17 - Campionato ed Europa League. Dopo una stagione da protagonista, Tevez fissa gli obiettivi e punta in alto. "Quando ho accettato il trasferimento non immaginavo che la Juve potesse lottare per scudetto ed Europa League a questo punto della stagione, ma siamo la Juve e dobbiamo lottare per vincere tutto", ha spiegato a SkySport. "Conte è già un top manager ed è stato fondamentale per la mia crescita", ha aggiunto l'Apache.

"Sto bene, sto recuperando fisicamente e penso alla gara di sabato - ha proseguito Carlitos -. Se è la Juve di Tevez? La squadra è fondamentale, non è importante solo un calciatore. Gara dopo gara abbiamo dimostrato di essere una grande formazione". Idee chiare e fiducia nel gruppo. Ma anche nel tecnico. "Antonio Conte è già ai massimi livelli - ha spiegato l'Apache-. Lo dimostra gara dopo gara e in tutte le competizioni, è già un rande allenatore ed è stato fondamentale per la mia crescita".



Quanto alla grinta mostrata in questa stagione, Tevez non ha dubbi: "Ho voglia di vincere e trionfare". Infine una battuta sui Mondiali e sull'affetta della gente nei suoi confronti: "Io sono un calciatore normale. La gente mi vuole bene perché mi sento uno di loro. Fa piacere che la gente in Argentina mi voglia al Mondiale".

GRINTA BONUCCI: "ALZIAMO LA COPPA"

Per la Juve il rush finale si avvicina e Bonucci guida a carica per l'Europa League. "Che sensazioni abbiamo? Sicuramente positive, ci giochiamo il passaggio ad una finale, una finale che si gioca in casa, quindi è giusto mettere in campo tutto quanto, tutto quello che avremo sia a Lisbona sia allo Stadium - ha spiegato il difensore bianconero in videochat con i tifosi -. E' uno dei due obiettivi stagionale e vogliamo alzare la Coppa".