Tevez: "Mondiali? Non li guardo... Vado a Disneyland"

12:59 - Nonostante le 18 reti segnate con la Juventus, le chance di vestire la camiseta dell'Argentina ai prossimi Mondiali sono pari a zero per Carlos Tevez. "Non guarderò nemmeno le partite in tv- ha dichiarato il numero 10 bianconero- Ho comprato i biglietti per portare mia moglie e i miei figli a Disneyland". Tuttavia l'Apache smentisce anche chi pensa che con il ct Sabella abbia un cattivo rapporto: "Mi ha allenato al Corinthias e con lui non ho problemi".

Nel corso di un'intervista concessa a Cronica l'ex City e United ha confessato di essere solo concentrato sul finale di stagione della Juve, non pensando all'Albiceleste. "Prima voglio vincere qui a Torino, poi mi concedo un po' di relax con la mia famiglia" ha spiegato l'Apache. L'argentino ha poi chiarito quale sia il suo rapporto con Messi, star assoluta della Nazionale allenata da Sabella, e per molti il vero motivo per cui Tevez non farà parte dei 23 che voleranno alla volta del Brasile. "Non so chi abbia messo in giro queste voci- ha spiegato- ma con Leo ho un rapporto fantastico. Abbiamo condiviso tanti allenamenti, ritiri, partite, e non c’è mai stato un momento di disaccordo. E’ una persona straordinaria e credo che questo sarà il suo Mondiale, perché è un giocatore meraviglioso.