Tevez, gli argentini scendono in piazza: "Portatelo al Mondiale"

10:39 - Dopo i numerosi messaggi sui social network e gli striscioni negli stadi, adesso gli argentini hanno deciso di fare sul serio: in migliaia scenderanno in piazza per chiedere la convocazione di Carlos Tevez al prossimo Mondiale. L'appuntamento è per venerdì 11 aprile, ore 17, all'Obelisco di Buenos Aires, in Plaza de la Republíca. Da lì partirà la marcia dei tifosi verso la sede della Federcalcio argentina (Afa).

I fatti sono noti: Tevez sta disputando una stagione straordinaria, è capocannoniere della Serie A con 18 gol e sarebbe assai utile alla Nazionale del proprio paese. Il c.t. albiceleste Sabella, però, non ne vuole sapere e fino ad ora non l'ha mai convocato. La concorrenza (Higuain, Aguero, Lavezzi, Messi, Palacio...) è tanta e agguerrita, certo, ma all'origine della mancata chiamata dell'Apache ci sarebbero altre ragioni, di natura extra calcistica. Come qualche frizione sorta nel tempo tra il giocatore e il presidente dell'Afa, Julio Grondona.



Tevez è il giocatore del popolo. E in Argentina, la sua gente, ha scelto di scendere in piazza per sostenerlo fino alla fine. Tutto è partito da un sito internet, poi è nata una pagina Facebook e da lì a Twitter il passo è stato breve. Già 1.500 persone hanno aderito alla manifestazione, ma probabilmente saranno molti di più. Basteranno per convincere Sabella?