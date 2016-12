Dietrofront-Juve: Eto'o resta dov'è

21:28 - La Juve continua a sondare il mercato in cerca di un centravanti da aggiungere alla rosa di Allegri, che dopo l'infortunio di Morata è rimasto con soli tre attaccanti (Llorente, Tevez e Giovinco) a disposizione. I bianconeri si sono fatti avanti con Eto'o, che si è detto disposto a trasferirsi a Torino anche se le parti sono ancora lontane. La Juve offre un anno di contratto, il camerunese ne chiede due. Distanza anche sulle cifre dell'ingaggio.

MAROTTA PARLA DI ETO'O

E Beppe Marotta ha parlato di Eto'o. "Cerchiamo un attaccante, ma di profilo medio. Eto'o? Non mi sbilancio. Come dice il Trap, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco". Sembra il miglior modo per far capire che la Juve ed Eto'o stanno discutendo e che ci sono buone possibilità di trovare l'accordo.

Ma poco oltre, si viene a sapere che la scelta-Juve si allontana dall'idea Eto'o. Probabile che non siano superabili i problemi legati al contratto e ale cifre che il camerunese pretende, sopra i 5 milioni a stagione.



La Juve offre un solo anno di contratto e non è disposta ad andare oltre i 2,5-3 milioni di ingaggio. Eto'o, invece, chiede almeno due anni a 3,5 milioni di euro più bonus, fino ad arrivare a 5 milioni. Una distanza ampia, che al momento non può conciliare le ipotesi di domanda e offerta. Amici come prima, fino alla prossima puntata.