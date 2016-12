Juve, Vidal: "Non so se resto, lunedì parlerò con Allegri"

10:31 - Resta ancora tutto da decifrare il futuro di Arturo Vidal, che appena sbarcato in Italia, a Torino, ha alimentato nuovi dubbi sulla sua permanenza alla Juventus: "Se posso dire che resto? Non lo so, adesso sono ancora in vacanza. Lunedì parlerò con Allegri e poi vediamo. Io qui sto bene". In ogni caso, nel destino del centrocampista cileno non ci sono i Red Devils di Van Gaal: "A Manchester non vado".

Vidal allontana dunque il Manchester United, ma la Premier League potrebbe comunque essere una destinazione possibile per il cileno. Secondo il Daily Mail, infatti, il Liverpool sarebbe pronto a mettere sul piatto 45 milioni di euro per il giocatore. Se l'offerta fosse confermata, anche per la Juve sarebbe dura dire no.