Italiani all'estero, top e flop

10:32 - Mentre nel weekend di Serie A si sono sbloccati o sono tornati al gol grandi nomi stranieri come Higuain, Hamsik, Llorente, Klose e Icardi, continuano le avventure degli italiani emigrati all'estero, con opposte fortune. Se da un lato Prandelli e Balotelli continuano a deludere, dall'altro Pellè e Ancelotti stanno facendo benissimo, ma come stanno andando gli altri? Da Cerci a Gattuso, da Immobile a Lippi, ecco come stanno andando i nostri connazionali...

Allenatori

Prandelli - Il suo Galatasaray è a un solo punto dalla capolista Besiktas, ma i pessimi risultati in Champions e le due sconfitte consecutive per 4-0 fanno traballare la sua panchina, i tifosi ne chiedono l'esonero



Ancelotti - Dopo aver portato a Madrid la Decima, Carletto non ha iniziato la stagione in modo esaltante, ma ora ha ritrovato gioco e risultati, come dimostrano il cammino in Champions e il netto successo nel Clasico contro il Barcellona



Di Matteo - Per il neo tecnico dello Schalke l'avventura tedesca è iniziata con un successo in campionato e uno in Champions, ma nel weekend è arrivata la prima sconfitta, che lascia la squadra 11 punti lontana dalla vetta



Lippi - A Guangzhou era tutto pronto per festeggiare il terzo titolo cinese consecutivo, ma la squadra di Diamanti e Gilardino è stata sconfitta in casa 1-0 dal Beijing Guoan secondo in classifica. Solo un rinvio, a Lippi basterà un punto per stappare lo champagne



Gattuso - Dopo 9 punti in 7 gare sulla panchina dell'Ofi Creta, l'ex centrocampista del Milan ha detto basta presentando le dimissioni. I tifosi greci però hanno "assediato" casa sua per chiedergli di rimanere e Ringhio non è rimasto insensibile a così tanto affetto: "Resto al mio posto"



De Biasi - Il cammino per le qualificazioni a Euro 2016 era iniziato benissimo con la storica vittoria sul Portogallo (1-0), poi c'è stata l'invasione del drone nella gara con la Serbia e la conseguente sconfitta a tavolino. Guida comunque il girone con 4 punti



Capello - Secondo posto a due lunghezze dall'Austria invece per la Russia di Fabio Capello, che fin qui ha ottenuto una vittoria e due pareggi, anche se quello con la Moldavia ha lasciato la Federazione con l'amaro in bocca



Calciatori

Balotelli - Un inizio peggiore per SuperMario non era pronosticabile: un solo gol dal suo arrivo, ancora a secco in Premier League e duramente contestato dai suoi tifosi, che restituiscono le maglie col 45...



Pellè - L'altra faccia dell'Italia Oltremanica. Ha già segnato 6 gol in 9 partite con la maglia del Southampton, reti che gli hanno anche garantito l'esordio (con gol) con la Nazionale di Conte.



Cerci - Un altro ex azzurro che non se la passa bene. In settimana è arrivato il primo, storico, gol in Champions League, ma Simeone lo utilizza ancora con il contagocce e in Spagna non hanno ancora ammirato il giocatore visto in granata l'anno scorso.



Immobile - Compagno di Cerci al Torino, l'attaccante napoletano ha iniziato abbstanza bene la sua nuova avventura tedesca, andando a segno due volte in campionato (in 8 gare) e altrettante in Champions (2 presenze). Il Dormund, però, fa fatica (-14 dal Bayern)



Borini - Ancora niente gol e pochissime presenze (solo 3) invece per un altro giovane attaccante da esportazione. Fabio nel Liverpool non trova spazio (nonostante un deludente Balotelli) e a gennaio può essere ceduto



Di Vaio - L'ex attaccante di Lazio e Juve ha giocato in Canada nel weekend la sua ultima partita in carriera. Il bomber romano, 38 anni, ha messo la parola fine a modo suo: gol e standing ovation



Del Piero - Ancora a secco invece Pinturicchio nella sua nuova avventura in India. Il nuovo ambasciatore del calcio indiano è ancora fuori forma, a differenza del suo ex compagno Trezeguet, che si è sbloccato nel weekend



Donati - Se un grande "vecchio" come Del Piero non può ancora sorridere, il giovane ex Inter vive invece un periodo magico. In settimana il primo gol in carriera in Champions, nel weekend di Bundes la vittoria contro Di Matteo che lancia il Leverkusen a 5 dalla vetta



T.Motta, Verratti, Sirigu - Dopo un inizio un po' difficile, il Psg degli italiani ha ricominciato a volare: primo posto in Champions League davanti al Barcellona e secondo in campionato a 4 lunghezze dal Marsiglia



Criscito - Ottimo inizio di campionato per il terzino dello Zenit, che in 5 partite giocate ha già segnato due reti (non proprio una media da difensore). Sempre titolare in Champions, dove lo Zenit ha raccolto 4 punti



Giaccherini - Gioca pochissimo invece Emanuele Giaccherini al Sunderland. Per ora solo 3 presenze in campionato e l'ex Juve ha perso anche la Nazionale (nonostante la stima di Conte)