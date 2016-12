"Gattuso, devi restare". Gli ultras dell'Ofi convincono Ringhio

10:29 - "Gattuso rimani. Ti vogliamo con noi". Dev'essere forte la pressione degli Ultras dell'Ofi Creta, che hanno messo sotto assedio (in senso buono) la casa di Rino Gattuso, dopo le sue dimissioni dal club. Un assedio corredato da pressione e passione, per dire al tecnico di non lasciare il club, di ripensarci, avrà dalla sua il pieno sostegno dei tifosi e non è questo il momento di lasciare, dopo 7 gare, 9 punti e dunque un cammino sicuramente non negativo.

E allora che fare? Gattuso è stato convocato in sede dai dirigenti dell'Ofi Creta, e la riunione è durata tre ore. C'erano il presidente Poulinakis e cinque giocatori in rappresentanza della squadra. Si dice che alla base della decisione di Gattuso, presa domenica sera, c'erano promesse non mantenute da parte del presidente e pagamenti di stipendio arretrati da onorare.

E poco dopo mezzogiorno, a conclusione del vertice, la decisione di Gattuso: "Rimango al mio posto. Ci sono tanti problemi da risolvere, ma una manifestazione di affetto così grande non mi poteva lasciare insensibile. Da quattro mesi faccio il mio lavoro di allenatore, ma nel contempo devo risolvere vari problemi, anche minimi. Un compito eccessivo. Ma tanto affetto nei miei confronti non lo immaginavo e la squadra è molto legata a me. Così ho deciso di rimanere".