Turchia, caos Prandelli: altro 4-0 ed esonero vicino

16:05 - E' sempre più in bilico la panchina di Cesare Prandelli. Dopo il pesantissimo 4-0 subito dall'ex tecnico della Nazionale contro il Basaksehir c'è malumore da parte dei tifosi e non solo. Anche la dirigenza del Galatasary pare sempre più orientata a chiudere la "parentesi italiana". Attualmente il Gala ha 13 punti (come altre tre squadre) a uno solo dalla capolista Besiktas. Domani, tuttavia, la società potrebbe decidere il suo esonero.

Per Prandelli è il secondo 4-0 subito dopo quello di Champions League contro il Borussia Dortmund. Ma al di là di questi risultati che non sono certo utili a tenere alto il valore di una squadra costruita per vincere, c'è l'enorme il fatto, non certo trascurabile, che la squadra gioca male. E lo si era già visto contro il Fenerbahce, quando la truppa giallorosso fu salvata dai su perle dell'ex interista Wesley Sneijder.

Nonostante la temperatura di Istanbul non sia di certo freddissima, il clima è decisamente caldo. I tifosi sono stufi per davvero e chiedono a gran voce le dimissioni del tecnico che, a pochi mesi dal suo arrivo sul Bosforo, potrebbe già essere costretto a far ritorno in fretta e furia in Italia. Si parlava di clima: questo quanto accaduto dopo il match domenicale: Prandelli che non si presenta né ai microfoni per l'intervista flash a bordo campo, né tantomeno in conferenza stampa, alimentando così le voci e su un suo possibile esonero.