India, primo gol per Trezeguet

14:19 - Un vero bomber non dimentica mai come trovare la porta e David Trezeguet, giocatore da quasi 250 gol in carriera, lo dimostra anche nella sua avventura nel campionato indiano. Il francese si è ufficialmente sbloccato ieri alla terza partita con la sua nuova maglia, quella del Pune City. Dopo la prima marcatura di Katsouranis, Trezegol ha firmato il gol del definitivo 2-0 sull'FC Goa, squadra allenata dall'ex campione brasiliano Zico.

Il Pune City, allenato da Franco Colomba, si è guadagnato il simpatico nomignolo di "squadra degli italiani" data la presenza di 4 giocatori provenienti dal belpaese su 8 stranieri. In campo nel successo sull'FC Goa anche Belardi e Cirillo.