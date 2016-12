Cina, il Guangzhou Evergrande di Lippi fallisce il match point

16:28 - Niente tris per Marcello Lippi in Cina, almeno per il momento. Era tutto pronto in casa Guangzhou Evergrande per festeggiare il terzo titolo cinese consecutivo, ma la squadra di Diamanti e Gilardino è stato sconfitta in casa 1-0 dal Beijing Guoan secondo in classifica. Bastava un punto alla squadra di Lippi per stappare le bottiglie di spumante fatte arrivare dall'Italia, ma all'89' è arrivata la doccia gelata. Solo un rinvio.

Niente di irreparabile, certo, ma l'amarezza per una conquista sfumata a due minuti dalla fine resta. Così come restano però i tre punti di vantaggio proprio sul Beijing Guoan a una giornata dal termine, nonostante la rete di Jiayi nel finale. Nell'ultima giornata, il 2 novembre in casa dello Shandong Luneng quarto in classifica, a Lippi basterà conquistare un punto per festeggiare il terzo campionato vinto in altrettante stagioni cinesi.