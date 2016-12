La Uefa ha deciso: Serbia-Albania 3-0 a tavolino

10:59 - A una settimana di distanza dalla sospensione della partita tra Serbia e Albania per gli scontri in campo, la Uefa ha reso noto la decisione in merito. La federazione europea ha deciso per la vittoria della Serbia 3-0 a tavolino, penalizzandoli però di 3 punti. Deluso il ct dell'Albania De Biasi: "Sono deluso per una sentenza che non ci dà giustizia. E' difficile da accettare. Ci hanno tolto anche quello che avevamo guadagnato sul campo".

L'Albania è stata punita per essersi rifiutata di tornare in campo dopo l'interruzione del match e l'ingresso del drone con attaccata la bandiera della "Grande Albania" che ha scatenato la rissa in campo sul risultato di 0-0. Il Comitato Disciplinare della Uefa ha deciso per la vittoria 3-0 a tavolino per i serbi, ma infliggendogli tre punti di penalizzazione e due gare a porte chiuse. Per entrambe, poi, 100mila euro di multa.

Deluso dalla sentenza il ct De Biasi: "Deluso per una sentenza che non ci dà giustizia. Capisco la Commissione ma credo che sia difficile per noi accettare un verdetto che ci vede sconfitti su tutti i fronti. Ci hanno tolto anche quello che avevamo guadagnato sul campo. Cosa doveva succedere di più?".