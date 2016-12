08:22 - Gennaro Gattuso si è dimesso dall'Ofi Creta. "Ho dato tutto, e per me è difficile continuare l'esperienza in questa squadra". Sette gare di campionato, l'ultima partita finita con la sconfitta, 3-2 contro l'Asteras. Per L'Ofi di Gattuso, 9 punti dopo 7 partite, non un disastro. Un anno fa, Gattuso era stato esonerato dal Palermo dopo 6 gare. Stavolta è stato lui a dire addio.

Il rapporto tra lui e la squadra isolana, evidentemente, non è stato mai idilliaco. Già qualche giornata fa, infatti, il vulcanico allenatore calabrese si era sfogato in conferenza stampa contro giornalisti e affini, dichiarando: "Quello che scrivono sui giornali sono tutte cazzate, ma non abbandono la nave".

Invece Ringhio, giunto al limite della pazienza, l'ha abbandonata.