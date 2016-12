Slovacchia, calciatore chiede alla guardalinee di sposarlo

Incredibile dichiarazione d'amore in campo in Slovacchia. Poco prima del fischio di inizio di una gara di quinta divisione locale, Lubomir Vajecka, giocatore del Nizna, ha chiesto la mano della guardalinee Petra Lepackova. Una proposta di nozze mai vista prima, che dopo aver suscitato l'entusiasmo delle 400 persone presenti in tribuna e degli avversari del Tatranm, ha fatto rapidamente il giro della Rete.