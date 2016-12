Rio 2016, marcia: proposta di matrimonio in aeroporto per Antonella Palmisano

Nessuna medaglia, ma due vittorie per Antonella Palmisano . La marciatrice azzurra, quarta nella 20 km di marcia con una grande prestazione, al rientro in Italia, appena sbarcata a Fiumicino, ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Lorenzo Dessì, anche lui marciatore, nella 50 km. Dopo il quarto posto a Rio, la Palmisano si era rivolta al compagno: "Lorenzo, ora puoi sposarmi", aveva detto ed è stata accontentata.

Lorenzo Dessì ha aspettato Antonella Palmisano all'aeroporto romano, dove si è presentato con un mazzo di rose rosse e un anello. La proposta è arrivata nel più tradizionale dei modi: in ginocchio. L'abbraccio tra i due ha suggellato il momento emozionante, tra gli applausi dei tanti passeggeri che hanno assistito alla scena.



A Rio, dopo la gara, la marciatrice pugliese aveva spiegato: "Al mio ragazzo avevo promesso che se andavo bene aspettavo la sua proposta, adesso vediamo che succede quando torno". Dessì ha mantenuto fede al patto, sorprendendo la Palmisano, che ha poi condiviso la sua gioia sui social: "Pensavo che le emozioni per me fossero finite ed invece rientrando in Italia poche ore fa - ha scritto la marciatrice delle Fiamme Gialle sulla sua pagina Facebook - trovo lui in aeroporto ad aspettarmi con un bellissimo mazzo di rose rosse, con la voce tremolante e con gli occhi pieni d'amore... Non mi sarei mai aspettata questa incantevole proposta di matrimonio. Grazie amore mio", ha scritto ringraziando quanti le sono stati vicini prima dell'Olimpiade e durante i Giochi.