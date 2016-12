Juve: testa al Borussia Dortmund che è rinato

12:02 - In campionato la fuga è servita, ma la Juventus non ha tempo di festeggiare. I bianconeri, per forza di cose, sono già proiettati alla supersfida di martedì contro il Borussia Dortmund che vale gran parte della stagione. Certo Allegri ci arriva con qualche problemino: c'è una difesa un po' troppo ballerina nelle ultime uscite, sarà fondamentale non prendere gol allo Stadium per non compromettere il cammino in Champions. E questo il tecnico livornese lo sa bene e lo ha ribadito più volte. L'allenatore è convintissimo dei suoi mezzi anche se la condizione fisica non è delle migliori. Con la musichetta della Champions tornerà anche Vidal, ma tutti si augurano che non sia quello di Cesena, una settimana fa.

A contorno c'è anche il dubbio su chi far giocare al fianco di Tevez, lui sì sempre una certezza. Morata o Llorente? Questione spinosa. L'ex Real Madrid sembrava nettamente in vantaggio, ma il Re Leone ha ritrovato il gol e ora potrebbe non fermarsi più come fatto l'anno scorso.

Il tutto mentre in casa Borussia Dortmund sembra essere tornato il sereno. La crisi è stata archiviata con tre vittorie consecutive proprio nel momento peggiore per i bianconeri. I gialloneri hanno lasciato l'ultimo posto in classifica e ora sono già a metà con l'Europa nel mirino. Merito del ritiro al caldo durante la pausa natalizia che ha ridato freschezza fisica agli uomini di Klopp. L'allenatore giallonero ha ritrovato gioco e ora preoccupa la Juventus.



