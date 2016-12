Juventus, Allegri: "Col Dortmund faremo una grande partita"

23:53 - La vittoria sofferta contro l'Atalanta non preoccupa Massimiliano Allegri: "Mi aspettavo qualcosa di più sul piano del ritmo - ha commentato il tecnico della Juventus -, ma siamo stati bravi a ribaltare la partita. Nel finale abbiamo buttato via troppi palloni, eravamo poco lucidi. Dobbiamo migliorare ancora ma contro il Dortmund saremo pronti e faremo una grande partita". Poi una precisazione su Vidal: "Nessun litigio con Arturo".

"Pirlo oltre al gol straordinario ha fatto una grandissima partita recuperando un sacco di palloni - ha commentato Allegri a Premium Calcio -. E' in ottima forma". Contro l'Atalanta però non si è vista una Juve rabbiosa: "Mi aspettavo qualcosa di più sul ritmo, ma siamo stati bravi a ribaltare la partita. Nell'ultimo quarto d'ora abbiamo buttato via troppi palloni soffrendo più del dovuto, mentre nel primo tempo abbiamo tenuto il gioco. Dobbiamo migliorare ancora in vista della Champions". Come contro il Milan un altro gol da corner: "Abbiamo preso lo stesso identico gol. Migliaccio è bravo sui palloni alti".

La difficoltà è stata nel tenere il risultato nel finale con un po' di foga: "E' un momento chiave del campionato e queste vittorie fanno bene a tutti. Non possiamo vincerle tutte passeggiando. Non riuscivamo a giocare bene, ci siamo messi a difendere il risultato. In un momento così contano molto queste vittorie anche se alla fine eravamo poco lucidi e non tenevamo bene il pallone". La squadra non è brillante ma martedì arriva la sfida col Borussia Dortmund: "Nessuno di noi pensava alla Champions stasera. Sarà una partita diversa col Borussia perché in Europa si giocano altro tipo di partite. Siamo in condizione, abbiamo lavorato molto a costo di sacrificare un po' queste partite. Una su due l'abbiamo vinta, ma adesso ci alleneremo meno. Col Borussia faremo una grande partita, ma il nostro obiettivo è vincere il campionato e andare avanti in Champions".

Una precisazione su Vidal: "Aveva l'infiammazione all'adduttore e ho preferito non rischiarlo. Non c'è stato nessun litigio con Arturo che ha fatto due buoni allenamenti per martedì".