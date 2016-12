La Juve piomba su Pozo, il nuovo David Silva

17:11 - Dopo il colpo Pogba, la Juve vuole ripetere l'operazione con Josè Angel Pozo, attaccante classe 1996 in scedenza con il City. Pellegrini l'ha fatto esordire in prima squadra in questa stagione e i bianconeri stanno seguendo da vicino le prestazioni del ragazzo con la speranza di portarlo a Torino a parametro zero. Le doti miglior di Pozo sono dribbling e fiuto del gol e in molti, in Premier, dicono che sarà l'erede di David Silva.

Dalla Premier alla Serie A sulle orme di Paul Pogba. E' questo, stando a Calciomercato.com, il percorso che vorrebbe ripetere la Juventus con il giovane puntero spagnolo del City. Pozo piace molto a Marotta & Co. Ormai è chiaro. E le referenze del ragazzo sono molto interessanti. Patrick Vieira, tecnico dell'Under 21 del City, lo conosce bene e l'ha plasmato con cura per affrontare il "calcio dei grandi".



Di lui, in Premier e in Spagna, si dicono solo grandi cose e in molti sono pronti a scommettere che diventerà un campione. Di recente a Pozo i Citizens hanno offerto il primo contratto da professionista per i prossimi tre anni, ma il ragazzo è in scadenza e potrebbe anche scegliere di liberarsi a giugno. La Juve lo aspetta e nel frattempo continua a lavorare sottotraccia per centrare il colpo.