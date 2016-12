Inter contro Agnelli: "Lo scudetto del 2006 è legittimo"

12:48 - Juve e Inter: botta e risposta. Dopo la bordata di Agnelli contro Moratti, i nerazzurri han replicato duramente. "Prendiamo atto dell'ennesimo tentativo del Presidente Agnelli di mistificare i fatti e cambiare la storia - si legge in un comunicato -. Il 2006 è stato un anno disastroso, in cui lo scudetto è stato assegnato legittimamente all'Inter dalla FIGC, e la Juve è stata retrocessa in serie B insieme alla sua reputazione".

Le parole di Agnelli, dunque, non sono proprio andate giù all'Inter, che ha deciso di replicare per le rime alla stoccata del presidente bianconero ("A Moratti va riconosciuto un grande amore per l'Inter, talmente forte da avergli fatto accettare una cosa un po' folle, come lo scudetto che non ha vinto"). Poche parole per difendere l'ex patron nerazzurro, ma anche per ribadire come sono andate la cose nel 2006.

"Questi sono i fatti - chiude il testo pubblicato sul sito dell'Inter -. Che non permetteremo a nessuno di alterare né di dimenticare".